Perez hekelt hype: "Niveau gewoon heel matig"

Miljoenen Nederlanders leefden deze zomer mee met de Oranje Leeuwinnen, die zich zondagavond in Enschede tot Europees kampioen kroonden. Kenneth Perez stoort zich echter aan de enorme hype.



"Je wordt bijna als seksist neergezet als je het niet prachtig vindt, als je niet zegt: oh, wat is het toch allemaal heerlijk. Vergelijken mag ook niet, heb ik begrepen", vertelt de Deense analist na de 4-2 zege van Oranje op zijn vaderland in het FOX Sports-programma Natafelen.



Perez is echter niet onder de indruk. "Ik vind het niveau gewoon heel matig. Lieke Martens en Jackie Groenen vind ik twee heel goede spelers, maar de slechtste is dan weer superslecht. Er zit heel veel verschil in. Ik vergelijk het niet eens met mannenvoetbal, want het is bijna een andere sport."



Toch zag de oud-voetballer 'best een leuke wedstrijd'. "Ik heb echt genoten van de sportiviteit en het enthousiasme. Het is goed dat ze heel veel meisjes inspireren om te sporten."