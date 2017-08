PSG-aanwinst Neymar wekt verbazing in Saint-Tropez

Neymar rondde vorige donderdag zijn recordtransfer naar Paris Saint-Germain definitief af en werd in het weekend voorgesteld door zijn nieuwe club. Na amper vier werkdagen blijkt de Braziliaanse superster echter alweer behoefte te hebben aan rust.



Maandag werd Neymar immers niet op training in Parijs gespot, maar wel op een jacht in Saint-Tropez. Daar maakte de aanvaller wat lol met zijn vrienden, schrijft The Mirror. Blijkbaar heeft PSG hem vrijaf gegeven om het hoofd weer leeg te krijgen.



Neymar kwam afgelopen weekend nog niet in actie voor zijn nieuwe club omdat het papierwerk van zijn transfer nog niet helemaal in orde was. Normaal gezien zal hij volgend weekend wél debuteren. Op zondagavond om 21:00 uur speelt PSG dan uit tegen Guingamp voor de tweede speeldag in de Ligue 1.