Utrecht-aanhang baalt: "Niet of nauwelijks haalbaar"

De UEFA heeft gehoor gegeven aan het verzoek van FC Utrecht om het heenduel met Zenit Sint-Petersburg te verplaatsen. Het duel staat nu gepland voor woensdag 16 augustus, en dat frustreert een hoop fans.



Eén dag verschil maakt natuurlijk niet zoveel uit, maar de aanhang is vooral teleurgesteld over het tijdstip van 18:00 uur. De supportersvereniging van FC Utrecht noemt dat 'supportersonvriendelijk'. "Voor werkende supporters is dit een tijdstip wat niet of nauwelijks haalbaar is, waardoor supporters verlof moeten opnemen of afhaken voor deze belangrijke wedstrijd in de Europa League."



Op de eigen website vervolgt de vereniging: "In combinatie met de vakantieperiode ligt een matig bezet Stadion Galgenwaard daarmee op de loer, terwijl de selectie juist de steun van een bomvol stadion kan gebruiken." Men besluit desalniettemin positief. "Wij hopen dat, ondanks het lastige tijdstip, supporters massaal kaarten aanschaffen voor dit cruciale duel."