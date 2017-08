Mourinho: "Hij staat op het punt te worden verhuurd"

Timothy Fosu-Mensah brak door onder Louis van Gaal en had een spaarzame inbreng onder José Mourinho. De manager van Manchester United schrijft de oud-Ajacied niet af, maar een uitleenperiode is nu aanstaande.



In de Engelse media werd al druk gespeculeerd over verhuur aan Crystal Palace. Op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Real Madrid om de Spaanse Supercup bevestigde zijn coach dat. "We hebben besloten Fosu-Mensah niet mee te nemen. Hij staat op het punt te worden verhuurd."



Mourinho noemde zijn tijdelijke werkgever niet, maar de kans is groot dat Crystal Palace met hen aan de haal gaat. Manager Frank de Boer kent hem al uit zijn Ajax-tijd en zou nu inzetten op een samenwerking.