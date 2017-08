Denswil zorgt voor ophef met Instagram-filmpje

Stefano Denswil ontbrak afgelopen weekend in de selectie van Club Brugge tegen KAS Eupen (3-1). Volgens de officiële lezing vanwege een blessure, maar de oud-Ajacied weerspreekt dat.



Denswil leek in aanloop naar deze wedstrijd niet geblesseerd en dat blijkt dan ook niet te kloppen. De verdediger plaatst namelijk een filmpje op Instagram die de berichtgeving tegenspreekt. "Volgens mij ben ik gewoon fit", luidt zijn heldere toevoeging.



Het is onduidelijk waarom Denswil, die eerder een transfer naar Hamburger SV zag mislukken, wél buiten de ploeg is gehouden. Belgische media speculeren over zijn moeizame optreden tegen Istanbul Basaksehir in de Champions League.





