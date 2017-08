Pröpper vergelijkt: "We weten het pas achteraf"

PSV-middenvelder Davy Pröpper is maandag officieel getransfereerd naar Brighton & Hove Albion. Zijn Engelse droom is nu een feit, maar toch voelt hij zich ook schuldig richting de Eindhovenaren.



"Het is toch jammer dat we geen Europees voetbal hebben gehaald. Uiteindelijk is het zo een teleurstellend einde", vertelt Pröpper aan FOX Sports. "Ik hoop dat het een incident was. Hopelijk kunnen ze nu vooruit kijken, zodat het toch een mooi seizoen kan worden met als resultaat het kampioenschap."



In januari was de Russische topclub Zenit Sint-Petersburg voor hem in de race. Brighton is van een andere orde. "We weten het pas achteraf, maar op dit moment ben ik heel blij met m'n keuze voor Brighton. Bij Zenit heb ik die keuze ook niet gehad, want het lag uiteindelijk niet bij mij. Ik ben nu heel blij."