Van Halst onthult: "Het ging zelfs zo ver..."

FC Twente heeft in Nederland een belangrijke invloed gehad in de ontwikkeling van vrouwenvoetbal. Enschede werd beloond met de door Oranje gewonnen EK-finale.



De organisatie had wel een flinke impact, want tientallen medewerkers moesten maandag aan de bak om alle stickers, mediaplekken en uitingen van de UEFA te verwijderen. "We waren even de vrouwenvoetbalhoofdstad van Europa", stelt FC Twente-directeur Jan van Halst tegenover TC/Tubantia.



Van Halst vervolgt: "De UEFA was hier gewoon de baas. Alles werd afgeplakt. Het ging zelfs zo ver dat een meisje van de catering haar sneakers van het merk Nike moest afplakken." Toch klaagt hij niet. "Ja, dit is toch de bakermat. En ik vind het heel gaaf voor al die grondleggers en vrijwilligers."