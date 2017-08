Twente-aanwinst 'voorlopig' buitenspel door blessure

FC Twente-trainer René Hake kan voorlopig geen beroep doen op Haris Vuckic. Een spierblessure in zijn linkerbovenbeen heeft de zomeraanwinst 'voorlopig' buitenspel gezet, zo meldt zijn club maandagavond.



Vuckic stond jaren geleden bekend als groot talent, maar bij Newcastle United alsmede een paar tijdelijke werkgevers lukte het niet om echt een stempel te drukken. Blessureleed speelde daarbij een belangrijke rol. In Enschede had hij die lijn willen doorbreken.



Zijn start is echter weinig hoopgevend door wéér een blessure. De nieuwkomer mist daardoor onder meer de eerste Eredivisie-wedstrijd tegen landskampioen Feyenoord.





.@VuckicHari29 is voorlopig niet inzetbaar. Onderzoek heeft uitgewezen dat hij een spierblessure heeft in zijn linkerbovenbeen #FCTwente pic.twitter.com/wNUeLdWUw9 — FC Twente (@fctwente) August 7, 2017