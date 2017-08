Na een moeilijke periode bij FC Twente is Tim Hölscher neergestreken bij Go Ahead Eagles. De middenvelder wil dolgraag een stempel drukken op dit seizoen en daarvoor moet veel wijken. Zelfs zijn auto.



Hölscher is in het bezit van een pimpelpaarse Lamborghini, maar weet hij: "Er wordt dan al gauw gedacht dat je arrogant bent, of zo. Maar zo wil ik absoluut niet overkomen", citeert De Stentor. "Ik ben zelfs van plan om mijn auto te verkopen. Ja, dan ga ik ook in een Polootje rijden."



De 22-jarige voetballer stond bekend als groot talent bij Twente. Doorbreken deed hij niet. "Het heeft met een aantal factoren te maken. Allereerst moet ik als speler nog een stuk constanter worden. Het verschil tussen pieken en dalen is nog veel te groot in mijn spel. Mentaal ben ik ook niet altijd even sterk geweest."



Hölscher worstelde met de ziekte van zijn nu weer gezonde vader. Zijn moeder overleed al toen hij nog maar twaalf was, maar de band blijft innig. "Elke dag bezoek ik het graf van mijn moeder. Dan ga ik zo een half- uur in het gras zitten en praat ik tegen haar."