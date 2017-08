'Sensationeel: Busquets maakt megatransfer naar Engeland'

FC Barcelona verloor deze zomer natuurlijk al sterspeler Neymar aan Paris Saint-Germain. De kans is echter aanwezig dat de Catalanen nóg een sterkhouder gaan verliezen.



Volgens Onda Cero wil Josep Guardiola namelijk voor een hereniging met Sergio Busquets gaan. De Spaanse coach van Manchester City is een groot fan van de controleur en wil hem nu gaan verleiden tot een megatransfer naar Engeland, zo schrijft het Spaanse medium.



Guardiola stelde Busquets in zijn tijd bij Barça (2008-2012) steevast op in de basis. De international staat momenteel ook al op 95 duels namens de Spaanse selectie.



Overigens wordt ook Sergi Roberto van de Blaugrana's nog altijd aan The Citizens gelinkt. Voor hem zou een bod van 35 miljoen euro echter vooralsnog afgeslagen zijn.





According to @sergiestebanCAT Man City have contacted Barcelona about Sergio Busquets.

He says "Interest is real"..#MCFC #FCBarcelona — Still Need a CM (@InvertdWhinger) 7 augustus 2017

