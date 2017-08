VIDEO: GEWELDIGE beelden van huldiging Oranje Leeuwinnen!

Nadat het EK in eigen land gisteren werd gewonnen, worden de vrouwen van Oranje vandaag uitgebreid gehuldigd in Utrecht. Het levert geweldige beelden op, die stiekem een heel klein beetje doen denken aan de huldiging van de mannen van Oranje in 1988. Heerlijk, wat een feest!





Iedereen die vrouwenvoetbal een warm hart toedraagt moet dit opslaan en koesteren. Prachtig. pic.twitter.com/mOYraeHX3t — Daniël (@voetbalgeneuzel) 7 augustus 2017

'Ik heb wel nog een stem maar geen woorden', aldus @SarivVeenendaal, tijdens de huldiging. — Willem Vissers (@vkwillemvissers) 7 augustus 2017