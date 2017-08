OFFICIEEL: AS Monaco zorgt voor opluchting bij Memphis

Hij is bij de fans nog altijd razend populair, dus op dit moment hoefde Memphis Depay nog niet te vrezen voor het verliezen van zijn basisplaats bij Olympique Lyon. Maar wel was er met Maxwell Cornet en Rachid Ghezzal sterke concurrentie.



Echter is laatstgenoemde vandaag definitief vertrokken bij OL. Ghezzal (25) zette namelijk zijn krabbel onder een contract tot medio 2021 bij competitiegenoot AS Monaco, de werkgever van onder meer Terence Kongolo.



Een concurrent minder voor Memphis, en ook voor oud-Ajacied Bertrand Traoré bij Lyon dus. De Frans-Algerijnse Ghezzal was een eigen jeugdspeler van OL, waar hij in 2012 voor debuteerde.





L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Rachid Ghezzal jusqu'en 2021 ! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/MuupbbKAPr — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 7 augustus 2017