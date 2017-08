'Juventus gaat nu écht haast maken met komst Nederlander'

Het wordt nog een drukke transferzomer met veel Oranje-getinte transfers, als we de geruchten mogen geloven. Het Italiaanse Juventus én het Engelse Liverpool zouden bijvoorbeeld bezig zijn met een verdediger van het Nederlands elftal. Oud-Feyenoorder Stefan de Vrij heeft de clubs voor het uitzoeken.



De stopper wordt al een tijdje in verband gebracht met een transfer en dat is ook niet zo gek. Hij staat immers tot medio 2018 onder contract bij zijn werkgever SS Lazio en dat betekent dat de Romeinen hem eigenlijk moeten verkopen. De beleidsbepalers van de ploeg uit de Italiaanse hoofdstad zouden echter nog altijd vertrouwen hebben dat De Vrij alsnog zijn handtekening zet onder een verlenging.



Juventus en Liverpool zien hun kans echter schoon. De Oude Dame heeft een nieuwe centrumverdediger nodig na het vertrek van Leonardo Bonucci naar het San Siro-stadion van AC Milan en ook bij Liverpool zijn ze nog op zoek naar defensieve versterking. Beide clubs zouden zich bij Lazio gemeld hebben met een bod van 30 miljoen euro.



Update 18:03 uur

Nadat Leonardo Bonucci vorige week definitief werd verkocht aan concurrent AC Milan, gaat Juventus spoedig haast zetten achter de komst van Stefan de Vrij. Volgens La Repubblica wordt de oud-Feyenoorder gezien als de ideale opvolger van Bonucci. Hij kan dan bij De Oude Dame een defensief trio met Chiellini en Barzagli gaan vormen.



Update 17:53 uur

De geruchten gaan inmiddels al erg lang, maar volgens Calciomercato wil Juventus deze week dan eindelijk concrete stappen gaan ondernemen betreft het binnenhalen van Stefan de Vrij. Er wordt gesproken over een transfersom van zeker 25 miljoen euro. Ook De Vrij's ploeggenoot Keita Baldé staat hoog op het verlanglijstje van De Oude Dame.





