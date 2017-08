'FC Twente en FC Groningen azen op dezelfde speler'

FC Twente sloeg deze zomer al vaak toe op de transfermarkt, maar technisch directeur Jan van Halst is nog niet uit gewinkeld. De pijlen zouden nu zijn gericht op de middenvelder Salih Ucan.



Hij moet creativiteit en scorend vermogen toe gaan voegen aan de huidige Tukkerse selectie. Ucan, die onder contract staat bij Fenerbahçe, heeft met onder meer FC Groningen echter meer ijzers in het vuur. Dat schrijft AS Marca althans.



Fener zou bereid zijn om Ucan op huurbasis elders speelminuten te laten maken. Het afgelopen seizoen werd hij nog, zonder al te veel succes, verhuurd aan AS Roma. De Turk (éénvoudig international) kwam in 2012 al over van Bursaspor naar Fener, maar speelde tot dusver nog maar elf keer mee voor de nationale hoogvlieger.





Fenerbahçe;



İsmail Köybaşı için Göztepe'ye,

Salih Uçan için Twente ve Groningen'e kiralama teklifi yaptı. pic.twitter.com/y12yucILZI — As Marca (@asmarcatr) 7 augustus 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.