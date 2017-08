Verrassend: Vier goals, maar géén contract bij Willem II

Willem II had de afgelopen tijd Karim Rossi op proef. Hij maakte in Tilburg een prima indruk tijdens die periode.



Toch krijgt de 23-jarige Zwitser géén contract bij de Tricolores. Rossi kwam tot vier goals in oefenduels tegen Belgische KV Kortrijk en de amateurs van de Diessense selectie en Uno Animo (in beiden twee goals), maar een verbintenis levert het vooralsnog niet op.



Hij zal dan ook niet langer meetrainen bij Willem II. Onlangs ging ook nog het gerucht dat promovendus NAC Breda navraag naar hem heeft gedaan, maar daarover is het daarna stil gebleven.





