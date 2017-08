Officieel: Pröpper zorgt met transfer voor clubrecord

PSV-middenvelder Davy Pröpper heeft zijn buitenlandse transfer beet. De voormalig Vitessenaar heeft zich tot medio 2021 verbonden aan Brighton & Hove Albion.



Manager Chris Hughton roemt de 25-jarige aanwinst om zijn ervaring. "Er is geen twijfel of hij bekwaam is. Davy heeft meerdere wedstrijden in de Champions League gespeeld met PSV en ook heeft hij interlands gespeeld bij het Nederlands elftal", zo valt te lezen op de clubwebsite.



"Davy is een serieuze kandidaat voor de plek van centrale middenvelder en hij past prima bij onze andere middenvelders. Bovendien is hij met 25 jaar ook heel geschikt qua leeftijd. We zijn dolgelukkig dat we hem bij deze club mogen verwelkomen", zo besluit Hughton.



Brighton maakt geen transfersom bekend, maar benadrukt dat het een clubrecord betreft.





The full story on the arrival of Davy Propper from PSV Eindhoven. #BHAFC https://t.co/CUXMB2AeUs pic.twitter.com/xntGm4GF58 — BHAFC ⚽️ (@OfficialBHAFC) 7 augustus 2017