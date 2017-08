"FC Barcelona wordt van binnenuit kapot gemaakt"

De soap rond Neymar is eindelijk ten einde, maar dat betekent niet dat het helemaal windstil zal worden bij FC Barcelona. Zo blijkt het nog te rommelen in de bestuurskamers, waar gewezen clubvoorzitter Joan Laporta vernietigend uithaalt naar de huidige clubleiding.



In gesprek met Goal haalt Laporta verschroeiend uit naar zijn opvolgers Sandro Rosell en Josep Maria Bartomeu. "Ze hebben Unicef van de shirts gehaald om zaken te doen met Qatar. En nu zit Rosell in de gevangenis voor contacten met gewapende groeperingen en witwaspraktijken. Bartomeu is niet meer dan zijn marionet. Het is een schande."



En ook op sportief vlak hebben zij volgens Laporta de club kapotgemaakt. "De kern is volledig uit evenwicht. La Masia wordt ontmanteld en er komen geen spelers meer uit de jeugdopleiding. Ze hebben geprofiteerd van de uitstekende spelers die al bij Barça zaten, maar ze hebben geen werk gemaakt van de volgende generatie. Behalve Sergi Roberto, die eigenlijk al uit onze tijd kwam, is er niemand doorgebroken. Integendeel: ze hebben zelfs een paar spelers verkocht."