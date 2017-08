Redknapp laat voormalig PEC-spits weer gaan

Nicolai Brock-Madsen gaat een nieuw avontuur tegemoet. Manager Harry Redknapp van het Engelse Birmingham City heeft de Deense spits buiten de selectie gehouden.



Brock-Madsen keerde deze zomer terug van een uitleenperiode bij PEC Zwolle. In Engeland wilde de spits voor zijn kans gaan, maar nu heeft hij in overleg met Redknapp besloten om voor een transfer te gaan. Birmingham City gaat geen transfersom voor hem vragen.



Het is onduidelijk of er belangstelling voor hem is. In Zwolle wilden ze hem aanvankelijk wel houden, maar dat is inmiddels alweer een tijdje geleden.





Harry Redknapp confirms Nicolai Brock-Madsen will not be involved as he seeks to leave on a free after a meeting with the boss today #BCFC — Birmingham City FC (@BCFC) 7 augustus 2017