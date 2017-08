"NAC zit nog niet op het niveau van de Eredivisie"

NAC Breda is gepromoveerd naar de Eredivisie en dus luidt de grote vraag hoe deze ploeg zich staande gaat houden. Trainer Stijn Vreven beaamt dat zijn ploeg een moeilijke tijd wacht.



"NAC zit natuurlijk nog niet op het niveau van de Eredivisie", stelt de Belg tegenover BN/De Stem. "We kunnen ook nog niet op het niveau van de Eredivisie zitten. We komen uit de Eerste Divisie, en we hebben spelers die geen of weinig ervaring hebben."



Vreven maakt zich niet ongerust. "Die ervaring gaan we wel snel opdoen door het spelen van wedstrijden. De spelers zullen snel merken wat ze nog nodig hebben om aan te haken bij dat hogere niveau. Hopelijk kost ons dat niet heel veel tijd en punten. Ik wil zo snel mogelijk mee zijn met een groepje ploegen en punten pakken."



De NAC-trainer is sowieso vol vertrouwen na de promotiewedstrijden tegen NEC. "Maar nu gaat het niet meer om het pieken naar één of twee finales toe. Nu moeten we elke keer weer pieken. Gezien de werklust die ik zie op de training, en ook gezien de kwaliteit en mentaliteit heb ik er wel goede hoop op dat we dat kunnen."