Update: Ronaldo mogelijk tóch tegen United

De Spaanse topclub Real Madrid heeft zondag de laatste training afgewerkt in aanloop naar de trip naar het Macedonische Skopje. De kans is groot dat steraanvaller Cristiano Ronaldo de strijd met Manchester United om de Europese Supercup misloopt.



Ronaldo hervatte eerder dan gepland zijn werkzaamheden in Madrid. De Portugees werkt hard aan zijn conditie, maar de clash met zijn oud-werkgever (komende dinsdag) komt vermoedelijk nog te vroeg. Dat meldt de Spaanse sportkrant AS zondagavond.



De verwachting is dat Ronaldo zich richt op de eerste wedstrijd tegen FC Barcelona om de Spaanse Supercup. Zoals ieder jaar kent die clash een heen- en terugwedstrijd.



Ronaldo zou overigens hebben gezegd dat hij een terugkeer naar Engeland ambieert. De aanvaller zou boos zijn om de vermeende belastingontduiking.



Update 14:50 uur

Real Madrid-coach Zinedine Zidane doet mogelijk tóch een beroep op Cristiano Ronaldo. De steraanvaller is opgenomen in de selectie voor de ontmoeting met Manchester United. Wel gaat het om een groep van 24 man, dus er zullen nog enkele spelers moeten afvloeien.