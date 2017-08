KNVB past beleid met doellijntechnologie aan

De omgang met doellijntechnologie in Nederland gaat een nieuwe opzet tegemoet. De KNVB gaat de technologie komend seizoen testen in de KNVB Beker, bij thuisduels van de clubs die in de Europese groepsfases actief zijn.



Afgelopen seizoen werd de doellijntechnologie voor de winterstop in de Johan Cruijff ArenA gebruikt en nadien in De Kuip. Bij de topper tussen Feyenoord en PSV (2-1) bleek dit beslissend toen doelman Jeroen Zoet de bal per ongeluk over de lijn trok. Met het blote oog was dat niet waarneembaar.



De UEFA gaat dit seizoen doellijntechnologie installeren bij clubs die groepsduels spelen in de Champions- en Europa League. Die clubs mogen bij thuisduels in het bekertoernooi dus ook gebruik maken van de technologie. Dat meldt RTV Rijnmond.