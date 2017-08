Streppel reageert op Larsson: "Het wordt lastig"

De 4-0 nederlaag bij Genoa is een pijnlijke afsluiting voor sc Heerenveen, maar in Friesland begint men desondanks met vertrouwen aan het nieuwe seizoen. Met Warner Hahn, Denzel Dumfries, Lucas Woudenberg, Daniel Höegh, Marco Rojas en Nemanja Mihajlovic telt de selectie zes nieuwe namen.



"We hebben vorig seizoen heel goed geanalyseerd. Bij het zoeken naar nieuwe spelers hebben we onder meer gekeken naar lengte en kracht", legt trainer Jurgen Streppel uit in de Leeuwarder Courant. "Dat voegen Lucas, Denzel en Daniël toe aan onze selectie. We zijn dan ook heel blij met hun komst."



Sam Larsson is er ook nog altijd, al is hij apart van de groep geplaatst. Of hij nog in actie komt? "Zeg nooit ‘nooit’. Maar het wordt lastig als een voetballer er niet klaar voor is – of dat nu door fysieke problemen komt of omdat er andere dingen spelen. Wij willen alleen werken met mensen die graag voor Heerenveen spelen. We moeten afwachten hoe de situatie van Sam zich ontwikkelt. Uiteindelijk weet elke ploeg pas op 31 augustus waar ze staat."