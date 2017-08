Barcelona-voorzitter haalt uit: 'Niemand is groter dan Barça'

FC Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu sprak maandagmiddag tijdens een congres over de veelbesproken transfer van Neymar naar Paris Saint-Germain. Toch wilde hij er liever niet te veel woorden aan vuil maken.



"Hij wilde ons verlaten", aldus de voorzitter. "Daar gingen wij niet mee akkoord, maar geen enkele speler is groter dan Barça. Geen enkele speler staat boven de club. Wij zijn een club met 118 jaar geschiedenis, met grote spelers en meer dan 140.000 socios. Geen sjeik of oligarch is groter dan wij."



Barça ontving liefst 222 miljoen euro voor de Braziliaan. "Met dat geld gaan we goed om, dat beloof ik. Mensen bewonderen ons als club en daar moeten we rekening mee houden. Het zegt veel over onze financiële kracht dat we afgelopen seizoen 708 miljoen euro omzet gedraaid. Een record."