Twente baalt: 'Die krijgt dan toch nog een fantastisch bod...'

Algemeen directeur Jan van Halst van FC Twente laat in gesprek met TC/Tubantia weten dat de Tukkers nog altijd op een aantal aanwinsten hopen.



"Wat er moet gebeuren? Dat is bekend hè. We hebben wat meer stootkracht voorin nodig. We waren afgelopen week zo goed als rond met een Hongaarse speler van 1. FC Kaiserslautern (Zoltan Stieber, red.), maar die krijgt dan toch nog een fantastisch bod vanuit Amerika, waarin wij financieel niet meekunnen. In die situatie zitten wij nu eenmaal."



"Iemand die creatief is op het middenveld en een buitenspeler met diepgang en snelheid." Ook trainer René Hake bevestigt dat zijn club dringend offensieve versterking nodig heeft. "Vanaf een meter of 25 voor het doel is het niet goed genoeg. Dan krijgen we ruzie met de bal, zijn de aannames niet goed en maken we de verkeerde keuzes."