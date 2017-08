'PSV hangt fors prijskaartje om de nek van Zoet'

PSV ligt nu al uit de Europa League, maar de kans blijft bestaan dat Jeroen Zoet nieuwe stadions ziet dit seizoen. Een transfer naar de Engelse Premier League lonkt naar verluidt voor de doelman.



Crystal Palace wil onder leiding van manager Frank de Boer een nieuwe doelman aantrekken. Jasper Cillessen van FC Barcelona werd genoemd, maar de oud-Ajacied wil niet vertrekken. Ook Adrian van West Ham United lijkt niet langer haalbaar voor de club.



Zoet werd gelijktijdig met Cillessen al genoemd bij Crystal Palace. PSV zou nu toch echt moeten vrezen, want volgens The Daily Mail overwegen de Londenaren een bod uit te brengen op de goalie. De international van Oranje hield de deur onlangs nog op een kier.



Update, maandag 7 augustus 2017, 10.28 uur:



Volgens het Portugese A Bola heeft PSV een vraagprijs van zo'n vijftien miljoen gehangen aan een eventuele transfer van doelman Jeroen Zoet. Benfica zou in Zoet een belangrijke kandidaat zien om de selectie te versterken. Ook het Crystal Palace van Frank de Boer wordt genoemd voor de keeper.