Feyenoord-backs onder de loep: 'Voordeel van de twijfel'

Feyenoord won zaterdagavond de eerste prijs van het seizoen door Vitesse in de strijd om de Johan Cruijff Schaal na penalty's te verslaan. Willem van Hanegem was echter niet helemaal onder in druk.



De Kromme schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad: "Feyenoord vond ik echt prima beginnen tegen Vitesse. Maar daarna was het ook opeens helemaal verdwenen. Van de nieuwe spelers was Kevin Diks het minst op dreef. Maar ik geef die jongen nog wel even het voordeel van de twijfel, want in zijn eerste periode bij Vitesse vond ik hem een leuke rechtsback."



"Hij heeft de pech dat Bart Nieuwkoop zijn concurrent is, want die speler heeft met zijn goede spel afgelopen seizoen iets afgedwongen bij het publiek. Dat nadeel heeft Ridgeciano Haps bijvoorbeeld niet. Veel fans zien Miquel Nelom totaal niet zitten en zien om die reden straks foutjes van Haps door de vingers."