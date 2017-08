PSV-trainer Cocu vertelt over eventuele vervanger van Pröpper

PSV raakt Davy Pröpper kwijt aan het Engelse Brighton & Hove Albion en dus moeten de Eindhovenaren op zoek naar een vervanger. Trainer Phillip Cocu ziet na Andrés Guardado nu nóg een middenvelder wegvallen.



"We gaan daar goed naar kijken. Er zijn er al een aantal vertrokken bij ons", zei Cocu na het oefenduel met FC Augsburg (0-0) tegen het Eindhovens Dagblad. "We zullen op de markt gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar dan moet het wel iemand zijn die een absolute versterking voor de selectie is. Als dat niet het geval is, dan moeten we kijken hoe we het invullen met wat we nu al hebben", aldus Cocu.



Ook de oude club van Pröpper, Vitesse, profiteert flink mee van diens aanstaande transfer naar Brighton & Hove Albion. Pröpper maakte voor 4,5 miljoen euro de overstap naar PSV. Naar verwachting verdient Vitesse nu alles bij elkaar nog eens een bedrag tussen de 1 en 1,5 miljoen, dankzij het doorverkooppercentage.