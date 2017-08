Jones: als je dat hebt, dan presteer je beter

Brad Jones was in het afgelopen seizoen al de eerste keeper van Feyenoord en daar komt voorlopig geen verandering in, door de blessure van zijn concurrent Kenneth Vermeer. Een tijdje geleden was het eventjes de vraag of de Australiër zijn aflopende contract in De Kuip zou verlengen, maar voor Jones zelf was het altijd duidelijk.



Hij zegt in gesprek met De Telegraaf: "Ik voel me goed in de groep, ik voel vertrouwen van de mensen om me heen bij deze club. En als je dat hebt, presteer je beter." Mocht de goalie 10 miljoen euro per seizoen kunnen verdienen in de Super League, dan is hij wel weg. "Daar kan je crazy money verdienen. Maar in Europa zijn de verschillen voor een keeper niet idioot groot. Voor mij telt dat ik ergens wil spelen waar ik word gewaardeerd, waar ik het fijn heb en waar ik prijzen kan winnen. Al die drie dingen zijn hier."



Jones leeft mee met zijn collega Kenneth Vermeer, die al weer uit de roulatie is. "Voor Kenneth is het teleurstellend om wéér een blessure te hebben in de voorbereiding. En wéér uit het niets. Hij deed iets wat hij duizend keer doet als keeper. Het was heel ongelukkig voor hem. Voor mij is dit, de plek onder de lat, simpel wat ik wilde."