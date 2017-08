'Liverpool nog niet concreet voor Ziyech'

Het ziet ernaar uit dat de Braziliaanse spelmaker Philippe Coutinho binnen korte tijd naar FC Barcelona zal transfereren voor meer dan 100 miljoen euro. Liverpool houdt de boot vooralsnog af, maar zit in zijn maag met een speler die gewoonweg heel erg graag naar het Camp Nou wil. Mogelijk wordt Coutinho vervangen door een Ajacied.



Het medium Lions de l'Atlas meldt dat er momenteel al vertegenwoordigers van de Reds in Amsterdam zijn om te praten over de overgang van Hakim Ziyech naar Anfield Road. Het is niet de eerste keer dat Liverpool in verband wordt gebracht met de technisch vaardige Marokkaan, want dat was een jaartje geleden ook al het geval, maar toen besloot de grootmacht om geen actie te ondernemen.



Het is onbekend wat Liverpool precies wil betalen voor Ziyech. Eerder konden we nog lezen dat AS Roma aan een transferdeal met Ajax dacht voor de nummer tien en naar verluidt hebben de Italianen nog steeds interesse. De werkgever van onder meer Kevin Strootman en Rick Karsdorp zou 28 tot 35 miljoen euro voor hem willen betalen. Dat bedrag moet geëvenaard worden door Liverpool.



Update 23:50 uur

Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf stelt dat Liverpool zich (nog) niet bij Ajax heeft gemeld voor Hakim Ziyech. De journalist stelt dat de Marokkaan op dit moment ook 'not for sale is'.





Liverpool heeft zich (nog) niet bij #Ajax gemeld voor Ziyech. Ook 'not for sale', heet het tot dusver. https://t.co/TSBLVlicfU — Mike Verweij (@MikeVerweij) August 6, 2017