'Bosz moet vrezen na riant bod uit Barcelona'

FC Barcelona doet er alles aan om de transfer van Neymar naar Paris Saint-Germain zo goed mogelijk op te vangen. Liverpool-spelmaker Philippe Coutinho zou bijna binnen zijn en ook Ousmane Dembélé staat hoog op de nominatielijst.



De Catalanen hebben inmiddels een eerste aanbieding neergelegd om Dembélé binnen te halen. Bij onderhandelingen op topniveau is dat meestal maar het begin van een proces en Borussia Dortmund heeft dan ook 'nee' gezegd, maar Barça laat er duidelijk geen gras over groeien.



Volgens transfergoeroe Gianluca Di Marzio is er zeventig miljoen euro geboden, exclusief bonussen. De kans is groot dat Barça op korte termijn met een hoger bod komt. Dortmund-coach Peter Bosz moet dan ook serieus vrezen, al zei de leiding niet mee te willen werken.





