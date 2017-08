'Barça heeft peperdure aanwinst zo goed als beet'

FC Barcelona gaat de afkoopsom van Neymar snel spenderen op de transfermarkt. De Catalanen staan klaar om Philippe Coutinho over te nemen van Liverpool.



Liverpool leek aanvankelijk geen medewerking te willen verlenen,maar na de recordtransfer van Neymar lijkt de club dan toch te buigen. Naar verluidt komt er circa 100 miljoen euro op tafel voor Coutinho. Laatstgenoemde werd in 2013 opgepikt bij Internazionale en groeide op Anfield uit tot smaakmaker.



Volgens ESPN hebben FC Barcelona en Liverpool inmiddels een akkoord bereikt. Het medium meldt dat de 25-jarige spelmaker 'de komende dagen of uren' definitief binnen is. In Manuel Lanzini van West Ham United heeft men de beoogde opvolger ook al op het oog.



Barcá denkt ook aan Inigo Martinez (Real Sociedad) en Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund) als aanwinsten.