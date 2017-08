Koeman rekent op aanwinst: "We zijn er dicht bij"

Everton-manager Ronald Koeman hoopt snel een beroep te kunnen doen op Gylfi Sigurdsson. De middenvelder van Swansea City moet 55 miljoen euro opbrengen, maar 'The Toffees' naderen witte rook.



"We zijn er dicht bij, we moeten nog even afwachten. De deal is nog altijd niet rond", zo vertelde Koeman aan Sky Sports. Een dergelijke transfersom zou bijzonder zijn, want Romelu Lukaku (nu Manchester United) is vooralsnog de duurste Everton-aanwinst ooit met een 'schamele' 35 miljoen euro.



Koeman is duidelijk over de plannen van Everton: "Iedereen weet dat we nog drie spelers zoeken. We zullen kijken wat we nog kunnen doen. We weten dat de transferperiode aan het eind van deze maand eindigt, dat betekent dat we nog even de tijd hebben."