'Messi beste speler ooit in Spanje, Ronaldo zeventiende'

FC Barcelona-aanvaller Lionel Messi is uitgeroepen tot de beste speler uit de geschiedenis van het Spaanse voetbal. Onderzoek van het CIHEFE heeft de lofzang voor de Argentijn onderstreept.



Het onderzoek kent tal van factoren, zoal speeltijd per seizoen en de manier van scoren. Messi is op basis hiervan de duidelijke winnaar met 545 punten. Raúl (528), Cesar (524), Zarra (493), Quini (488), Juan Arza (481), Alfredo Di Stefano (481), Paco Gento (467), Carlos Alonso 'Santillana' (464) en Guillermo Gorostiza (454) staan ook in de toptien.



Al deze spelers scoren in dit onderzoek beter dan zijn rivaal Cristiano Ronaldo. De Portugees komt niet verder dan 415 punten en een zeventiende plek. Voor de derde nog actieve voetballer komen we uit bij nummer 67: Aritz Aduriz van Athletic Bilbao met 314 punten.