Conte: "Al maken zulke beslissingen je woedend"

Chelsea leek de Community Shield te winnen, maar een late tegentreffer en een pijnlijke strafschoppenserie bezorgden Arsenal de winst. Manager Antonio Conte was na afloop boos op scheidsrechter Robert Madley.



Willian kreeg geel voor een schwalbe, maar Conte claimt een strafschop. "Veel mensen zeiden dat het een duidelijke penalty was. Er is veel frustratie, maar we moeten de beslissing van de scheidsrechter respecteren. Al maken zulke beslissingen je woedend", zo sprak de Italiaan na afloop.



Vlak voor tijd kreeg Pedro ook nog rood en prompt kwam Arsenal langszij. "Er is veel teleurstelling dat we voor de tweede keer op Wembley tegen Arsenal met tien man eindigen", somberde Conte, die Álvaro Morata liet invallen. "Hij is pas een week bij ons. Hij moet fysiek in orde raken en ons idee van voetbal begrijpen."