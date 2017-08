De supportersvereniging van Vitesse is tevreden over de protestactie rond de Johan Cruijff Schaal-wedstrijd tegen Feyenoord. De Arnhemmers stuurden maar twee supporters naar De Kuip en verder werd het gastenvak gevuld met twee supporters per Eredivisie-club, met uitzondering va Ajax.



Volgens SV Vitesse-voorzitter Paul Koster verliep de actie 'ontzettend goed'. "Wij hebben heel veel bijval gehad en veel sympathie. Alle supporters in den lande stonden zaterdag als één man achter de gezamenlijke actie van alle supportersverenigingen en dat is een uniek gegeven in Nederlandse voetbal", zo vertelt hij op de website van de vereniging.



De KNVB heeft het bestuur uitgenodigd voor een gesprek en dat is aanvaard. Het doel is duidelijk: "Voetbal speel je voor supporters." Koster weet dat Vitesse op korte termijn niet profiteert. "Maar wij hebben ook gestreden voor de supporters van alle andere clubs, zodat de KNVB komende seizoenen niet dezelfde fout maakt en supporters dan opnieuw de dupe zijn."