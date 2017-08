Mertens: "Dan ga je sowieso toch twijfelen, hoor"

Dries Mertens heeft op zijn dertigste 'nee' gezegd tegen een enorm salarisaanbod uit China. De oud-speler van AGOVV, FC Utrecht en PSV dacht na over deze kans, maar koos er toch voor om Napoli trouw te blijven.



"Iedereen heeft er altijd commentaar op als een speler voor het geld kiest, maar als zó'n hoog bedrag daadwerkelijk voor je neus staat, ga je sowieso toch twijfelen, hoor. Iedereen", reageert Mertens in gesprek met Voetbal International.



Mertens wees de kans desalniettemin af. De clubtopscorer baseerde zich daarbij ook op het advies van bekenden. "Omdat ze zien hoeveel plezier ik nu uit het spelletje haal en omdat ze schrik hebben dat ik dat in China niet zou vinden. Een terechte bedenking wellicht."