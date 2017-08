Utrecht-opponent haalt ondanks goal Promes uit

FC Utrecht ziet perspectief voor de ontmoetingen met Zenit Sint-Petersburg. De Russen zouden nu minder sterk zijn dan enkele jaren geleden, maar in de Russische Premjer-Liga is een duidelijk statement gemaakt.



Zenit veegde zondagavond de vloer aan met Spartak Moskou, de regerend landskampioen. De ploeg van Oranje-international Quincy Promes had geen schijn van kans. Aleksandr Kokorin en Aleksandr Erokhin zorgden halverwege al voor een 2-0 stand.



Domenico Criscito en Daler Koezyayev wisten de voorsprong van Zenit zelfs uit te breiden. Promes wist de eer tye redden, maar een teamgenoot zorgde op knullige wijze voor de 5-1 eindstad. Doelman Artyom Rebrov sloeg de bal op knullige wijze in eigen doel.



Utrecht en Zenit strijden binnenkort om een plek in de groepsfase van de Europa League.