'Ajax loopt United-speler mis: verdediger neemt besluit'

Gisteren maakte De Telegraaf bekend dat Ajax langer doorgaat met Mitchell Dijks, en dat hij met Daley Sinkgraven moet gaan uitmaken wie de tweede keuze achter Nick Viergever zal worden op de linksbackpositie.



Er zou dus geen linksback van buitenaf gehaald worden. Maar The Daily Mail claimt nu plots te weten dat Ajax zich bij Manchester United heeft gemeld voor jongeling Cameron Borthwick-Jackson. De krant meldt dat naast Ajax ook sc Heerenveen, PEC Zwolle, Leeds United en het Reading van Jaap Stam interesse hebben in de verdediger.



Het gaat hierbij om een huurtransfer. Het vorige seizoen werd Borthwick-Jackson nog verhuurd aan Wolverhampton Wanderers, maar in de Championship maakte hij niet erg veel indruk. Toch staat de Engelsman nog altijd bekend als een behoorlijk talent. Trainer José Mourinho stak nooit onder stoelen of banken dat hij fan van hem is.



Update 20:41 uur

Cameron Borthwick-Jackson komt niet naar Ajax. De linksback werd gelinkt aan de Amsterdammers, maar hij zet zijn loopbaan voort bij Leeds United. ESPN FC meldt dat beide partijen een huurtransfer overeen zijn gekomen.