"PSV heeft gelijk dat ze me ontslagen hebben"

Tony Kok werd al na twee dagen ontslagen als E-sporter van PSV. Tweets uit het verleden zorgde voor een onherstelbare breuk en daar heeft hij nu spijt van.



"We dachten dat we alles gecheckt hadden, maar dat was dus niet zo", reageert Kok via YouTube op de kwestie. "De fout ligt natuurlijk bij mij. Ik dacht dat ik alles goed gecheckt had. Ik wist niet dat je ook nog op trefwoorden kon zoeken. Blijkbaar wel, dus. Alles is daarna naar boven gekomen."



Kok is duidelijk schuldbewust. "Ik vind dat PSV gelijk heeft dat ze me ontslagen hebben. Voor de duidelijkheid: ik heb geen geld meegekregen." Nu hoopt hij op een frisse herstart. "Ik heb er nog wel een beetje last van, het blijft allemaal in m'n koppie zitten. Ik heb het voor mezelf verpest. Gelukkig hebben veel mensen me ook gesteund. Zes, zeven jaar terug was ik zo. Nu niet meer. Ik ben veranderd."