ADO-aanwinst spreekt ambitieus doel uit

Björn Johnsen is de nieuwe aanvaller van ADO Den Haag. De 1,95 meter lange Noor maakte in de vriendschappelijke ontmoeting met Excelsior (1-0) direct al het verschil.



"Ik ben blij dat ik de eerste heb gemaakt", vertelt Johnsen aan Omroep West. Hij denkt bij ADO op zijn plek te zijn. "Ik houd van het spelsysteem dat ADO speelt, maar ik ben heel dynamisch. Ik kan zowel 4-4-2 als 4-3-3 spelen. Het maakt mij niet uit. Ik ben blij dat ik het aanspeelpunt kan zijn."



De nieuweling van ADO vervolgt: "Mijn doel voor aankomend seizoen is goede wedstrijden spelen, wedstrijden winnen en mee doen om de play-off plekken. Hoeveel doelpunten ik dit seizoen ga maken? Haha, dat weet ik nog niet."