Sonny Stevens is deze week aangewezen als de eerste doelman van Go Ahead Eagles. De doelman is blij met deze kans, nadat zijn avontuur bij FC Twente als een nachtkaars eindigde.



"Ik heb de trainer in de voorbereiding geen aanleiding gegeven om mij te passeren". Vertelt Stevens aan De Stentor. "Of dit als een herstart voelt? Absoluut, ik heb me lange tijd geen keeper gevoeld. Bij Twente deed ik nog wat potjes bij de beloften mee, maar dat was vooral opbouwen."



De sluitpost vervolgt zijn verhaal: "Ik voel me weer topfit en ik wil dit jaar weer laten zien dat ik nog steeds een goede doelman ben die alle facetten beheerst. Daarom voelt het alsof mijn tweede carrière als doelman is begonnen."