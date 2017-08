Hoop op Mbappé: "Ik zou hem hier graag zien"

Met 222 miljoen euro mag Neymar zich sinds kort de duurste voetballer ooit noemen. Net eerder leek Kylian Mbappé die status te veroveren, maar de tienersensatie van AS Monaco is nog altijd niet verkocht.



Zijn voormalig teamgenoot Bernardo Silva ziet de aanvaller graag naar Manchester City verhuizen. "Hij is een geweldige speler. Ik zou hem hier graag zien", zo laat hij weten aan Sky Sports. "Het is aan City om een beslissing te nemen, maar je weet het nooit."



Silva vervolgt: "Mbappé kan een superster worden. Ik denk zelfs dat hij dat al een beetje is. Hij kan spoedig de beste speler ter wereld worden. Hij is snel, slim en een goede afmaker. En het is bizar dat hij nog altijd maar achttien jaar is."