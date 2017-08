'Koeman aast ondanks vraagtekens op oud-Ajacied'

Thomas Vermaelen mag opnieuw een club toevoegen aan het lijstje geïnteresseerden. Everton zou de oud-Ajacied terug willen halen naar de Engelse Premier League.



Vermaelen speelde na zijn Ajax-periode jarenlang voor Arsenal. In Londen verdiende de Belgische verdediger een transfer naar FC Barcelona, maar door aanhoudend blessureleed werd dat geen succes. Ook een uitleenperiode aan AS Roma bracht niet het gewenste succes.



Everton-manager Ronald Koeman zou ondanks zijn achtergrond hopen op een samenwerking. Dat meldt The Sun zondag. Het is niet duidelijk hoe concreet de 31-jarige Vermaelen in beeld is. Er zijn naar verluidt meer gegadigden, zoals West Bromwich Albion.





