Oranje Leeuwinnen voor het eerst Europees Kampioen!

Waar het mannenelftal van Oranje de laatste jaren weinig klaarspeelde, hebben de vrouwen van Nederland een ge-wel-dige prestatie geleverd. Zojuist werden de Leeuwinnen namelijk Europees Kampioen in de Grolsch Veste, dankzij een knappe 4-2 zege op Denemarken.



Vivianne Miedema (twee keer), Sherida Spitse en Lieke Martens zorgden voor de doelpunten in een spectaculaire eindstrijd. In de eerste 45 minuten vielen er maar liefst al vier goals (2-2).



In een uitverkocht stadion hadden de Oranje-dames het lastig met voornamelijk de Deense sterspeelsters Harder en Nadim, maar desondanks werd de zege over de streep gehaald: en dus zijn de vrouwen voor het eerst in de historie Europees Kampioen!





De eerste die een prijs mag ophalen is Lieke Martens. Zij is gekroond tot speelster van het toernooi. pic.twitter.com/YlU9TJ0ptV — NOS Sport (@NOSsport) 6 augustus 2017