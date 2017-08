Een heus doelpuntenfestijn in de eerste helft van de EK-finale in Enschede: het is inmiddels alweer gelijk geworden. De Deense vrouwen maakten via sterspeelster Harder de 2-2 tegen de Oranje Leeuwinnen. Sensationeel!





SCRAP THAT ITS A GOAL EVERY 8 MINUTES 2-2 in #NEDDEN AT #WEURO2017 These girls can finish!! Watch live on @Channel4 now! 馃槼馃憖馃嚦馃嚤馃嚛馃嚢馃弳馃憤馃徎 pic.twitter.com/b7ym3C1gzS