Weinig vertrouwen in Feyenoord-nieuweling na matig debuut

Hij werd deze zomer gehaald met de zware taak om Rick Karsdorp op te volgen bij Feyenoord, maar zijn start is tot dusver nog niet erg overtuigend geweest. Kevin Diks had het gister moeilijk tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, tegen oud-werkgever Vitesse.



"Ik vind dat geen rechtervleugelverdediger. Hij is niet meedogenloos in het duel en hij loopt dikwijls aan de verkeerde kant te dekken. Je hebt Amrabat in je selectie, die kan ook daar spelen", oordeelt oud-Feyenoordtrainer Rob Jacobs bij RTV Rijnmond.



Jacobs stelt dat een andere aanwinst, Sofyan Amrabat, komend weekend zou moeten starten op zijn plek. "Dat is niet hard. Diks is naar Feyenoord gekomen als tweede of misschien zelfs derde rechtsback. Amrabat is een multifunctionele speler, heeft een enorme drang met loopvermogen en is keihard in het duel. Ik zie dat in combinatie met Berghuis heel erg zitten."