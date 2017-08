Excelsior heeft de oefencampagne afgesloten met een 1-0 nederlaag tegen ADO Den Haag. Geen resultaat om de paniekknop voor in te drukken, maar trainer Mitchell van der Gaag kampt wel degelijk met vraagtekens.



Van der Gaag reageert tegenover RTV Rijnmond op de status van zijn ploeg. "Het is een groot vraagteken of we er klaar voor zijn." Bijzonder is dat niet, zo benadrukt hij. "Ga alle trainers maar af op dit moment; iedereen heeft zijn twijfels."



"Iedere trainer wil dat er nog iets bij komt. Of het nu voldoende is dat moet volgende week nog blijken. Wij moeten in ieder geval nog verbeteren, dat is duidelijk", aldus Van der Gaag. De Kralingers hopen nog een doelman, twee verdedigers én een aanvaller te strikken.