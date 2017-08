'Sneijder ondergaat maandag keuring in Frankrijk'

Recordinternational Wesley Sneijder lijkt daadwerkelijk naar de Franse Ligue 1 te verhuizen. De geroutineerde middenvelder is op weg om zijn vertrek naar OGC Nice af te ronden.



In navolging van Nederlandse media maakt ook Nice Matin melding van een naderend akkoord. Sneijder is onderweg naar Frankrijk, waar maandag de medische keuring op het programma staat. De presentatie laat dan niet lang meer op zich wachten.



Sneijder liet enkele weken geleden zijn contract met Galatasaray ontbinden. De oud-Ajacied heeft dus geen wedstrijdritme in de benen en dus neemt de spanning ook in Nederland toe. Immers: al op 31 augustus wacht de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Frankrijk.



De middenvelder werd ook gelinkt aan FC Utrecht en Amerikaanse clubs.