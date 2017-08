PSV-discussie loopt: "Je kan je dat niet voorstellen"

PSV dacht met frisse moed aan het nieuwe seizoen te zijn begonnen, maar de Europese eliminatie door NK Osijek heeft nu al voor onrust gezorgd. De vraag is zelfs of trainer Phillip Cocu zijn ploeg nog wel aan de praat krijgt.



Menigeen heeft daar 'nee' ingevuld, maar PSV blijft voorlopig in hem geloven. "Marcel Brands deed het woord namens PSV. Hij sprak van een deceptie, maar gaf ook aan dat er geen reden is om te veronderstellen dat er in de technische staf iets gaat veranderen op korte termijn", stelt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.



"Ze spraken allemaal hun vertrouwen in Philip Cocu uit", weet de PSV-watcher, die wel op een reactie rekent. "Je kan je niet voorstellen dat hier geen consequenties aan verbonden worden. Een belangrijk deel van het seizoen is weggevallen. Dit is een historisch ongekende sof voor PSV."