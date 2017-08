BREAKING: Transferontwikkelingen rond PSV-basisspelers!

De kans is zeer aannemelijk dat PSV in de komende dagen nog afscheid gaat nemen van Luuk de Jong of Davy Pröpper, of misschien wel beiden.



Om 15:00 uur trappen de Eindhovenaren in Duitsland af tegen FC Augsburg, maar zowel Pröpper als De Jong zijn om onbekende redenen in Nederland achtergebleven. Dit terwijl ze wel 'gewoon' fit zijn.



Sterker nog, diverse Twitteraars en ook Tjerkstra Media claimen dat zij Pröpper samen met zaakwaarnemer Louis Laros op Schiphol Airport hebben gespot. De oud-Vitessenaar zou er een vlucht naar Engeland (Londen of Manchester) nemen.



Betreft De Jong wordt het Duitse Hannover 96 veelvuldig genoemd.





PSV wil niet reageren op de transfergeruchten over Pröpper. Duidelijk is wél dat Pröpper en De Jong fit zijn achtergebleven in Eindhoven. — Bart Hoffman (@bart_hoffman) 6 augustus 2017